ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

صوامع وشون المنيا تستقبل 291 ألف طن قمح

الأربعاء 29/مايو/2019 - 11:53 ص
صوامع وشون المنيا تستقبل 291 ألف طن قمح
أرشيفية
Advertisements
طباعة
احمد الخميسي
 
Advertisements
أكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح بالشون والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغ291 ألف و400 طن و997 كيلو، وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى 29 مايو الجاري.


من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم توريد 143 ألف و340 طن و585 كيلو بالبنك الزراعي، و44 ألف و677 طن و602كيلو بقطاع المطاحن، و99ألف و690 طن و840 كيلو بالقابضة للصوامع، و3691 طن و970 كيلو بمصر العليا.


وأكد على استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح علي مستوي المحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم، موضحًا أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلي 8 مساءا برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.
Advertisements
المزيد عن: مصر قمح طن اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
تشيلسي
-
x
21:00
-
أرسنال
دوري أبطال آسيا
النصر
-
x
20:30
-
ذوب آهن أصفهان