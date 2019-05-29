صوامع وشون المنيا تستقبل 291 ألف طن قمح

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أكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح بالشون والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغ291 ألف و400 طن و997 كيلو، وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى 29 مايو الجاري.





من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم توريد 143 ألف و340 طن و585 كيلو بالبنك الزراعي، و44 ألف و677 طن و602كيلو بقطاع المطاحن، و99ألف و690 طن و840 كيلو بالقابضة للصوامع، و3691 طن و970 كيلو بمصر العليا.





وأكد على استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح علي مستوي المحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم، موضحًا أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلي 8 مساءا برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.