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رئيس كوريا الجنوبية: سنفتح حقبة جديدة فى تاريخ شبه الجزيرة الكورية

الأربعاء 29/مايو/2019 - 10:31 ص
رئيس كوريا الجنوبية: سنفتح حقبة جديدة فى تاريخ شبه الجزيرة الكورية
الرئيس الكورى الجنوبى
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وكالات
 
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أكد الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، اليوم الأربعاء، أهمية تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد والاستعداد التام لمواجهة الأزمات العسكرية والطوارئ التى يمكن أن تحدث فى أى وقت.

 

 ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مون، الذى ترأس اجتماعًا لمجلس الأمن الوطنى فى القصر الرئاسى، قوله إن التدريبات المدنية والعسكرية المستمرة يمكن أن تساعد فى الاستعداد لنقل حق القيادة على العمليات العسكرية وقت الحرب (OPCON) للقوات الكورية الجنوبية من واشنطن إلى سول.

 

وأضاف مون "طالما لدينا الحق فى الاختيار، فلن نوقف رحلتنا نحو السلام، سنتغلب على أى صعوبات وسنفتح حقبة جديدة فى تاريخ شبه الجزيرة الكورية".

 

وقالت كو مين- جونج المتحدثة باسم المكتب الرئاسى "الدفاع عن الاعتماد على الذات هدف ثابت، كدولة مستقلة، للسعى بغض النظر عن أى تغيير فى الظروف الأمنية".

 

وأشار إلى أن التوترات العسكرية بين الكوريتين قد تراجعت، مع عملية السلام الجارية فى شبه الجزيرة، وذلك بفضل القرارات التى اتخذها رؤساء الكوريتين والولايات المتحدة.

 

وقالت كو إن الرئيس مون دعا إلى تعزيز القدرات الدفاعية والاستعداد التام لمواجهة الأزمة العسكرية والطوارئ الوطنية التى يمكن أن تحدث فى أى وقت.

 

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