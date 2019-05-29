مسلسل لمس أكتاف 23.. تفاصيل مثيرة وأحداث جديدة في الحلقة الثالثة والعشرين
الأربعاء 29/مايو/2019 - 08:55 ص
Advertisements
Advertisements
تكشف الحلقة 23 من مسلسل لمس أكتاف تفاصيل جديدة حيث بدات الحلقة الجديدة من المسلسل بقتل حمزة "فتحى عبد الوهاب" لسامر "أحمد كشك" في وجود أدهم "ياسر جلال" الذى أصيب بصدمة حينما رأى مشهد الدم ورد فعل حمزة الذى تعامل وكأنه سلوك عادى اعتاد عليه.
وفي الحلقة الـ23 من مسلسل لمس أكتاف، أدهم يجالس صديقه "كرم جابر" ويحكى له ما جرى، ينصحه صديقه بالعدول عن طريقه لكن أدهم يرفض العودة مرة أخرى لحياته قبل العمل مع حمزة "فتحى عبد الوهاب" إذ كان يعانى من فقر وأزمات عديدة.
تدخل عايدة "حنان مطاوع" بيت طليقة أدهم "كارولين خليل" وتتقرب منها الأخيرة فى سذاجة منها، فتعرف عايدة الكثير والكثير عن حياة أسرة أدهم، ضمن أحداث مسلسل الحلقة 23.
يستمر عصام "عمرو صحصاح" فى نقل أخبار أدهم "ياسر جلال" عبر التليفون وعند وصول أدهم يغلق عصام الهاتف سريعًا وحين يسأله مع من يتحدث، يرد فى توتر "بكلم مراتى" لكن أدهم يفهم ما يخفيه عصام ويطلق عليه لقب "عصفورة".
يواجه الضابط علاء "أحمد كمال" حمزة "فتحى عبد الوهاب" فى النادى ويلمح له أنه على علم بتجارته فى المخدرات، لكن حمزة حاول الرد فى ثبات وكأنه ليس الشخص الذى يقصده، ولا يخفى شيئا يدعو لقلقه.
تستقبل كيمى "سمر مرسى" مكالمة أخرى من مجهول يطلب منها مبلغ مليون جنيه مقابل إخفاء أدلة إدانتها فى حادث مقتل الضباط بالاتفاق مع عبد المنجى "شريف دسوقى" من أجل التخلص من زوجها حمزة "فتحى عبد الوهاب"، ويبدو أنها تفكر فى الاستعانة بأدهم "ياسر جلال" لمساعدتها.
يذهب أدهم "ياسر جلال" لحمزة "فتحى عبد الوهاب" ويطلب منه تجنيبه حياة القتل والمخدرات التى يعيشها حمزة، كما فاتحه فى الزواج من غادة "إيمان العاصى" لكن حمزة يرفض ويطلب من أدهم تأجيل الحديث فى هذا الأمر حاليا.
يكشف شحاتة "مجدى فكرى" لزيدان "محمد عز" خيانة أخيه خمزة "فتحى عبد الوهاب" له فى صفقة هيروين سيدخلها البلاد وحده دون علمه، ويطلب منه أن يتعاونا من أجل القضاء على حمزة.
مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.
Advertisements