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"لجنة المنشطات" توقف فهد المولد لمدة عام

الأربعاء 29/مايو/2019 - 08:58 ص
لجنة المنشطات توقف فهد المولد لمدة عام
فهد المولد
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الفجر السعودي
 
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قررت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اليوم الأربعاء، إيقاف لاعب المنتخب الوطني ونادي الاتحاد فهد المولد، لمدة عام؛ وذلك لوجود مواد محظورة في عينته التي سُحبت منه في مواجهة فريقه أمام النصر، ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفق بيان للجنة السعودية للرقابة على المنشطات، يحق للاعب الاستئناف على القرار؛ وذلك خلال ٢١ يومًا من تاريخ إصداره.

 

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن اللاعب تنازل عن فتح العينة «B»، في جلسة الاستماع التي عقدتها معه في 21 مايو الجاري.

 

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