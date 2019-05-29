"لجنة المنشطات" توقف فهد المولد لمدة عام
الأربعاء 29/مايو/2019 - 08:58 ص
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
قررت اللجنة السعودية
للرقابة على المنشطات، اليوم الأربعاء، إيقاف لاعب المنتخب الوطني ونادي الاتحاد فهد
المولد، لمدة عام؛ وذلك لوجود مواد محظورة في عينته التي سُحبت منه في مواجهة فريقه
أمام النصر، ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ووفق بيان للجنة
السعودية للرقابة على المنشطات، يحق للاعب الاستئناف على القرار؛ وذلك خلال ٢١ يومًا
من تاريخ إصداره.
وأشارت اللجنة
في بيانها إلى أن اللاعب تنازل عن فتح العينة «B»، في جلسة الاستماع التي
عقدتها معه في 21 مايو الجاري.
Advertisements
المزيد عن: مدة عام لجنة المنشطات فهد المولد
- إيقاف لاعب الفتح السعودي بسبب المنشطات
- سقوط نجم اتحاد جدة في اختبار المنشطات
- اكتشاف عينة منشطات إيجابية للاعب "الاتحاد" فهد المولد أمام "النصر"
- بعد واقعة فهد المولد.. 8 نجوم سعوديون وقعوا في محظور المنشطات
- أهم أخبار نادي اتحاد جدة اليوم الإثنين 13-5-2019
- "الرقابة على المنشطات" تُحدد موقف فهد المولد الخميس المقبل
- رسميًا.. إيقاف فهد المولد لمدة عام بسبب المنشطات