الأنبا توماس عدلي يزور محافظ بني سويف للتهنئة بعيد الفطر المبارك

قام صاحب النيافة الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيوم وبني سويف، أمس الثلاثاء، بزيارة المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، وذلك للتهنئة بعيد الفطر المبارك.





ومن جانبه رحّب سيادة المحافظ بنيافة الأنبا توماس عدلي، وفي جلسة حوار مفتوحة تناقش معاليه ونيافته في كثير من الموضوعات الخاصّة بتعميق الانتماء والمواطنة والتعايش المشترك.





وفي نفس السياق قام نيافة الأنبا توماس، بزيارة القيادات الأمنية في المحافظة للتهنئة بعيد الفطر المبارك.





وأشاد الجميع بدور الكنيسة الكاثوليكيّة في المجتمع ولا سيما بدور مستشفى سانت تريز الخيري التابعة للمطرانية في قطاع الصحة، ومدرسة الراهبات الفرنشيسكانيات قلب مريم الطاهر في قطاع التعليم.





رافق نيافته القمُص بولس فهمي راعي كنيسة القديس بطرس بني سويف ومسئول المستشفى والأب بيوس فرج، وفي نهاية اليوم قام نيافته بزيارة رعويّة للأخوات الراهبات الفرنشيسكانيات قلب مريم الطاهر.



