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السفير آل جابر: إيران أمرت ميليشيات الحوثي بتدمير اليمن وقتل أهله

الأربعاء 29/مايو/2019 - 08:31 ص
السفير آل جابر: إيران أمرت ميليشيات الحوثي بتدمير اليمن وقتل أهله
السفير آل جابر
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وكالات
 
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أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم الثلاثاء، أن إيران أمرت ميليشيات الحوثي بتدمير اليمن وقتل أهله".

 

وأضاف آل جابر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "اليمن العربي" - "في ٢ يناير ٢٠١٤وضع الرئيس اليمني حجر الأساس لمشروع مدينة الملك عبدالله الطبية بصنعاء".

 

ومضى "وفي ٢٥ يناير اختتم الحوار اليمني الوطني الشامل الذي شارك فيه الحوثي لتعزيز الاستقرار والتنميةوالازدهار".

 

وقال "إلا أن إيران أمرت ميليشات الحوثي بتدمير اليمن وقتل أهله.

 

وذكر أن" إجمالي المشاريع السعودية لصنعاء في العام ٢٠١٤ قرابة المليار ريال منها انشاء الطريق الدائري".

 

ودعا السفير السعودي " الأشقاء في اليمن سياسين وقادة ومشايخ ان يذكروا مجتمعاتهم بأن الحوثي دمر كل آمالهم وفرص الحياة خدمة لإيران،وتحذير ابنائهم من دعوة الموت الحوثية".

 

واختتم "تنمية وإعمار اليمن مستمرة".

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