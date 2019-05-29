الإمارات تواصل تقديم المساعدات الإنسانية في اليمن

استمراراً للجهود الإنسانية والإغاثية، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ذراعها الإنسانية في اليمن الهلال الأحمر الإماراتي، أعمالها الإغاثية في مدينة تعز اليمنية، حيث تستمر في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لأهالي وسكان الأحياء القديمة والفقيرة.

ودشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملات إغاثية للأهالي والسكان مع بداية شهر رمضان المبارك، من أجل التخفيف عن السكان والأهالي خاصة في الأحياء الفقيرة في مدينة تعز التي تعاني الحرب والحصار منذ أكثر من 4 أعوام.

ويستهدف المشروع توزيع أكثر من 4 آلاف سلة إغاثية تحتوي على مواد غذائية أساسية، ليستفيد منها أكثر من 20 ألف فرد من الأسر المستهدفة، وسبق المشروع مسح ميداني واسع للحالات في المناطق المستهدفة، نفّذه فريق الهلال الأحمر الإماراتي من أجل التحقق من البيانات.

وفي تصريح لـالبيان، قال منسق الهلال الأحمر الإماراتي إبراهيم الجبري إن المساعدات تأتي امتداداً لتدخل الهيئة بالإغاثة العاجلة لأبناء مدينة تعز، خاصة سكان المدينة القديمة.

وأضاف الجبري أن القافلة الغذائية التي نفّذها الهلال الأحمر الإماراتي استهدفت عدداً من أحياء المدينة القديمة في تعز، وهي: الظاهرية والجمالي والمعتبية والمتوكل والأشرفية وعدد من الأحياء الأخرى، وأنها جاءت استجابة لنداء إغاثي أطلقه أبناء هذه المدينة بعد الأحداث الأخيرة في المدينة القديمة.

بدورهم، عبّر أهالي الأحياء المستهدفة عن سعادتهم وامتنانهم لدولة الإمارات، لجهودها الإنسانية المستمرة في تعز عامة، والمدينة القديمة خاصةً.