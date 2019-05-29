ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خطوة ليون تقرب اللاعب الذهبي من ريال مدريد أو برشلونة

الأربعاء 29/مايو/2019 - 07:08 ص
خطوة ليون تقرب اللاعب الذهبي من ريال مدريد أو برشلونة
ميندي
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements

أعطي نادي أولمبيك ليون الفرنسي، لاعبه فيرلاند ميندي الضوء الأخضر للرحيل عن الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

 

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن ليون تراجع عن تردده بشأن بيع ميندي، وقرر الموافقة على رحيله لكن بسعر لن يقل عن 55 مليون يورو.

 

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن ليون تلقى 3 عروض لميندي، من ريال مدريد، وبرشلونة ونابولي، ورفضها النادي الفرنسي نظرًا لأن القيمة المالية لها كانت تتراوح بين 30 و35 مليون يورو.

 

ويرتبط ميندي بعقد مع ليون حتى صيف 2023 المقبل، ويُعد من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر خلال الموسم المنتهي للدوري الفرنسي.

Advertisements
المزيد عن: ميندي ريال مدريد رياضة خطوة ليون برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
تشيلسي
-
x
21:00
-
أرسنال
دوري أبطال آسيا
النصر
-
x
20:30
-
ذوب آهن أصفهان