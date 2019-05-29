أرقام مثيرة تزين الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.. البريمير ليج يسرق الأضواء

أسدل الستار على منافسات الدوريات الأوروبية الكبرى الخمسة، والتي شهدت العديد من الأرقام والمفاجآت التي أبهرت الجماهير العاشقة والمتابعة لكرة القدم حول العالم.

وشهد الموسم الحالي مفاجآت عِدة حيث نجح نادي أياكس في جذب الأنظار إليه واستطاع أن يسجل حضوره بامتياز وسط الكبار بتألق نجومه الشباب فرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت وحكيم زياش نجم منتخب المغرب.

وتنافس نجوم الكرة العالمية وقدموا مستويات عالية أملاً في السيطرة على جائزة الأفضل لعام 2019، وفيما يلي نرصد لكم عبر تقرير "الفجر الرياضي" الأبرز في الدوريات الكبرى رقمياً.

- الدوري الإسباني:

ليونيل ميسي: لعب 49 مباراة مع برشلونة بمختلف البطولات وسجل 50 هدفاً وصنع 22 أسيست.

الدوري الاسباني: لعب 34 مباراة وسجل 36 هدفاً وصنع 15 أسيست

دوري الأبطال: لعب 10 مباريات وسجل 12 هدفاً وصنع 3 أهداف

كأس الملك: خاض 4 مباريات وسجل هدفين وصنع 3 أهداف

كأس السوبر الاسباني: شارك في المباراة وصنع هدفاً (برشلونة وإشبيلية 2-1)

- الألقاب والإنجازات:

* الحذاء الذهبي في الليجا حيث سجل 36 هدفاً منفرداً بصدارة الهدافين

* حصد لقب الدوري الاسباني مع البارسا موسم 2018/19

* حصد لقب كأس السوبر الإسباني 2018

* وصيف كأس ملك إسبانيا

- الدوري الإيطالي:

كريستيانو رونالدو: لعب خلال الموسم مع يوفنتوس 43 مباراة بمختلف البطولات حيثُ سجل 28 هدفاً واستقبلت شباكه 13 هدفاً.

الدوري الإيطالي: لعب 31 مباراة وسجل 21 هدفاً وصنع 11 أسيست

دوري الأبطال: خاض 9 مباريات وسجل 6 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين (وصل مع فريقه لدور ربع النهائي).

السوبر الإيطالي 2018: شارك رونالدو وسجل هدفاً ولعب مباراتين فقط في كأس إيطاليا ولم يسجل خلالهما.

- الألقاب والإنجازات:

* حصد جائزة لاعب العام في الدوري الإيطالي.

* حصد لقب الدوري الإيطالي للموسم 2018/19

* حصد لقب السوبر الإيطالي 2018 بعد الفوز على ميلان 1-0 (هدف رونالدو)

- الدوري الفرنسي:

كيليان مبابي: لعب مع باريس 43 مباراة بمختلف البطولات وسجل 39 هدفاً وصنع 17 هدفاً.

الدوري: لعب 29 مباراة وسجل 33 هدفاً وصنع 9 أهداف

الكأس: خاض 4 مباريات وسجل هدفين وصنع 3 أهداف

دوري الأبطال: لعب 8 مباريات وسجل 4 وصنع 5 أهداف

- الألقاب والإنجازات:

* فاز بجائزة لاعب العام في فرنسا وهداف الدوري

* فاز بالدوري الفرنسي موسم 2018/2019

* فاز بلقب كأس السوبر الفرنسي 2018

- الدوري الألماني:

روبرتو ليفاندوفسكي: لعب 47 مباراة في مختلف البطولات وسجل 40 هدفاً وصنع 13 هدفاً.

الدوري: خاض 33 مباراة وسجل 22 هدفاً وصنع 10 أهداف

الكأس: لعب 5 مباريات وسجل 7 أهداف وصنع 3

السوبر الألماني: لعب مباراة وسجل 3 أهداف

دوري الأبطال: لعب 8 مباريات مسجلاً 8 أهداف

- الألقاب والإنجازات:

* فاز بلقب الدوري الألماني موسم 2018/19

* فاز بلقب كأس ألمانيا هذا الموسم

* فاز بلقب كأس السوبر الألماني هذا الموسم

* فاز بجازة الهداف في الدوري برصيد 22 هدفاً

- الدوري الانجليزي:

إدين هازارد: لعب 51 مباراة بمختلف البطولات وسجل 19 هدفاً وصنع 16 هدفاً "الأكثر صناعة للأهداف في البريميرليج برصيد 15 هدفاً".

الدوري: لعب 37 مباراة وسجل 16 هدفاً وصنع 15 هدفاً

الكأس: لعب 5 مباريات وسجل 3 أهداف

كأس الرابطة: لعب مباراتين

الدوري الأوروبي: لعب 7 مباريات ولم يسجل لكنه صنع هدفاً

الألقاب والإنجازات:

* وصل بفريقه إلى نهائي الدوري الأوروبي هذا الموسم

* وصيف كأس الرابطة الانجليزية

* احتل مع فريقه المركز الثالث في مسابقة البريميرليج برصيد 72 نقطة