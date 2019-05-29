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مفاجأة.. الأهلي يستعد للتعاقد مع مدرب الإسماعيلي السابق

الأربعاء 29/مايو/2019 - 06:47 ص
مفاجأة.. الأهلي يستعد للتعاقد مع مدرب الإسماعيلي السابق
محمود الخطيب
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محمد جمال
 
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أفادت تقارير صحفية اليوم، أن الناذى الأهلى يفكر فى فسخ التعاقد مع المدير الفنى الأوروجويانى للفريق، مارتن لاسارتى، بعد الأداء المخيب للإمال الذى ظهر عليه الفريق خلال الفترة السابقة.

 

ولذلك اقترب الأهلى من إقناع المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفنى الحالى لمنتخب أوغندا الذى سيواجه منتخب مصر فى كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

 

ويذكر أن ديسابر قاد الإسماعيلي الموسم المقبل ولكن رحل بصورة مفاجئة، قبل أن يقود المنتخب الأوغندى.

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