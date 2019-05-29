ثمن لوحة دافينشي "مخلص العالم" قد يصبح 1.5 مليون دولار!

من المستبعد أن تعرض لوحة "مخلص العالم" لفنان عصر النهضة الشهير ليوناردو دافينشي (1452-1519) في متحف اللوفر الفرنسي، لتشكك غالبية الخبراء في أصليتها.





جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة "The Daily Telegraph" البريطانية، حيث قالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إن تلك اللوحة يمكن أن تعرض في اللوفر فقط، إذا ثبت أنها بريشة ليوناردو دافينشي.





وحسب المعلومات التي توفرت للصحيفة فإن المتحف اتخذ قرارا خاصا بمرافقة اللوحة التي بيعت في مزاد" كريستي" بنيويورك مقابل مبلغ 450 مليون دولار بشرط أن يكتب تحتها أثناء العرض "من ورشة ليوناردو دافينشي"، الأمر الذي سيلحق بلا شك ضررا بأصحابها.





وشهد مؤرخ الفن الفرنسي ومؤلف كتاب "The Last Leonardo"، بن لويس، أن متحف اللوفر قدم بالفعل طلبا لفرعه في أبوظبي بأن يؤجر اللوحة له كي تطرح في معرض ليوناردو دا فينشي الذي سيفتتح يوم 24 أكتوبر المقبل في باريس. إلا أن مصادر مطلعة في متحف اللوفر أفادت بأن القليل من الخبراء فقط يعتقدون أن رائعة "مخلص العالم" تنتسب لريشة ليوناردو، وأنهم يعتزمون إعادة تأكيد أصلية اللوحة. وفي هذه الحال سينخفض ثمنها، حسب بن لويس، إلى 1.5 مليون دولار.



