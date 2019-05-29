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رئيس مدينة الواحات البحرية: إنتاجنا السنوي من الحديد الخام 3 ملايين طن

الأربعاء 29/مايو/2019 - 07:19 ص
رئيس مدينة الواحات البحرية: إنتاجنا السنوي من الحديد الخام 3 ملايين طن
تيسير عبدالفتاح
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نعيم يوسف
 
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قال تيسير عبدالفتاح، رئيس مدينة الواحات البحرية، إن المنطقة غنية جدًا بالإمكانيات الطبيعية في كل المجالات، وهي المصدر الوحيد لخام الحديد في الجمهورية.

وأضاف "عبدالفتاح"، في لقاء مع برنامج "ناس من ماس"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن الإنتاج السنوي من خام الحديد 3 مليون طن، ومن أجود ومن أغنى أنواع الحديد، وتكلفته أقل.

وتابع رئيس مدينة الواحات، أن الشركة الوحيدة التي تعمل في الحديد والصلب بالمدينة هي شركة قومية، وهناك إمكانيات أخرى مثل الأثار الفرعونية والرومانية، والإسلامية، ووادي المومياوات.
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