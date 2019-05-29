بسبب الخلافات الزوجية".. ربة منزل تلقي بنفسها من الطابق الرابع بأسيوط



وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة، وجارِ تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

ألقت ربة منزل بنفسها من الطابق الرابع بمدينة منفلوط، بسبب الخلافات الزوجية الدائمة مع زوجها.وكان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من أهالي شارع مصطفى لطفي بمصرع سيدة في العقد الثالث من عمرها سقطت من الطابق الرابع بأحد المنازل.وانتقل فريق من قوة الشرطة وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة مصرع "ش.ع" مقيمة ذات الناحية وأشارت التحريات التي أجرتها المباحث الى قيام الزوجة بالانتحار وإلقاء نفسها من الطابق الرابع وتوفيت في الحال بسبب خلافات زوجية.