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تصريح ناري من رئيس ريال مدريد عن كريستيانو رونالدو

الأربعاء 29/مايو/2019 - 03:00 ص
تصريح ناري من رئيس ريال مدريد عن كريستيانو رونالدو
رونالدو
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منى العوضي
 
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شدد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، على علاقته الجيدة مع كريستيانو رونالدو حتى بعد رحيله إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

 

وقال بيريز خلال تصريحاته مع إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "لستُ نادماً على السماح لكريستيانو رونالدو بالرحيل عن الريال، وحتى إذا تواجد معنا هذا الموسم، أعتقد أن الأمور لن تتغيّر".

 

وتابع: "رونالدو لم يطلب من ريال مدريد تسديد ضرائبه، لكنه أراد تغيير الأجواء وتحسين عقده، في النهاية وجد ما يتمناه في يوفنتوس، هؤلاء اللاعبون العظماء يحتاجون إلى تحديات جديدة".

 

وأضاف: "في نهاية الأمر وجد عائلة جديدة في يوفنتوس، وهو سعيد الآن، وبالتالي جميعنا سعداء بدورنا، ورونالدو تحصل على عرض، ويوجد وفرة من مركزه مثل أسينسيو، وبيل، وفينسيوس".

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