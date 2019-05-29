تصريح ناري من رئيس ريال مدريد عن كريستيانو رونالدو

شدد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، على علاقته الجيدة مع كريستيانو رونالدو حتى بعد رحيله إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وقال بيريز خلال تصريحاته مع إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "لستُ نادماً على السماح لكريستيانو رونالدو بالرحيل عن الريال، وحتى إذا تواجد معنا هذا الموسم، أعتقد أن الأمور لن تتغيّر".

وتابع: "رونالدو لم يطلب من ريال مدريد تسديد ضرائبه، لكنه أراد تغيير الأجواء وتحسين عقده، في النهاية وجد ما يتمناه في يوفنتوس، هؤلاء اللاعبون العظماء يحتاجون إلى تحديات جديدة".

وأضاف: "في نهاية الأمر وجد عائلة جديدة في يوفنتوس، وهو سعيد الآن، وبالتالي جميعنا سعداء بدورنا، ورونالدو تحصل على عرض، ويوجد وفرة من مركزه مثل أسينسيو، وبيل، وفينسيوس".