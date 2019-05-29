تقارير.. 3 مدربين مرشحون لتدريب بيراميدز في الموسم المقبل

أعلن المدير الفنى الأرجنتينى رامون دياز، رحيله عن تدريب بيراميدز، بعد 12 مباراة قاد الفريق للفوز فى 8 مواجهات، منهم الفوز على الأهلى والزمالك والإسماعيلي و3 تعادلات وخسارة وحيدة.

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد كتب عبر صفحته على فيس بوك :"محتار في إختيار مدرب لبيراميدز السنة القادمة ... عندي ٢٣ CV كلهم موافقين ... وكل واحد منهم أحسن من الثاني وليه ميزه ... إحترت ... من المناسب ل الدوري المصري وضغطة وجدولته و الموسم القادم بطولة إفريقية.

وذكرت تقارير صحفية اليوم أن هناك 3 مدربين كبار ضمن قائمة المدربين الذين من الممكن أن يتولوا تدريب بيراميدز خلال العام القادم.

أيتور كارانكا:

آيتور كارانكا المدير الفنى الإسبانى، لعب فى منتخب إسبانيا وعمره 45 عاماً ودرب منتخب إسبانيا للناشئين، وكانت أبرز تجاربه مع ميدلسبرة الإنجليزي، عندما قادهم لوصافة الشامبيونشيب موسم 2015-2016 وحصل على جائزة أفضل مدرب في دوري الشامبيونشيب الإنجليزي، أشهر يناير وسبتمبر وديسمبر عام 2015 ودرب أيضاً نادى نوتنجهام فورست الإنجليزي هذا الموسم.

الدنماركى مايكل لاودروب:

الدنماركى مايكل لاودروب عمره 54 عام درب العديد من الأندية فى بلاجه والخليج، وكانت أبرز تجاربه مع بروندبي الدنماركى حقق معهم 4 بطولات منهم بطولة الدوري الدنماركى موسم 2004-2005 وكأس الدنمارك وسوبر الدنمارك، ودرب لخويا والريان فى قطر وحصل على الدوري القطرى عام 2014 -2015، وكأس قطر فى نفس الموسم، ودرب أيضاً سوانزي سيتى الإنحليزي وفاز معه بكأس الدوري الإنجليزي موسم 2012-2013 ودرب أيضاً نادى خيتافي الإسباني.

الكولومبي خوسيه بيكرمان:

المدرب القدير الكولومبي خوسيه بيكرمان عمره 69 عاماً وله إنجازات كبيرة أبرزها، الفوز بكأس العالم للشباب 1995 و 1997 و 2001 مع منتخب الأرجنتين، وفاز ببطولة كوبا أمريكا للشباب مع الأرجنتين أيضاً، وكان وصيف كأس القارات 2005 مع المنتخب الأول الأرجنتيني، ودرب أيضاً أندية تولوكا وتيجريس المكسيكيين ثم تولى تدريب المنتخب الكولومبي من 2012 وحتي 2018.