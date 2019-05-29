الإمارات تستضيف السوبر الإفريقي والزمالك ينتظر الفائز من الوداد والترجي

تستضيف دولة الإمارات، بطولة السوبر الإفريقي، والمقرر إقامته أحد أيام 16 و17 و18 أغسطس الجاري، والذى تحدد طرفه الأول، نادى الزمالك المصري، بعد تتويجه بلقب، كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد الفوز خلال الوقت الأصلي بهدف دون رد أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء.

وينتظر الزمالك الفائز بدوري أبطال إفريقيا بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي، والذى أقيم منه فقط يوم الجمعة الماضية لقاء الذهاب بملعب مولاى عبدالله بالمغرب وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتقام مباراة العودة فى رادس يوم الجمعة القادمة.

يذكر أنه في السابق، كانت مباراة السوبر الإفريقي تلُعب على ملعب الفائز ببطولة دوري أبطال إفريقيا.