رحلة سقوط هشام عشماوي.. من ضابط إلى أخطر إرهابي في مصر (فيديو)

في مشهد تم بثه على الهواء مباشرة، تسلمت جمهورية مصر العربية، مساء الثلاثاء، من السلطات الليبية، الإرهابي هشام عشماوي، المطلوب الأول على لائحة الإرهاب في مصر، والذي تم القبض عليه في 8 أكتوبر من العام الماضي، خلال عملية أمنية لها بمدينة درنة الليبية.هشام علي عشماوي مسعد إبراهيم من مواليد 1978، وانضم إلى القوات المسلحة في منتصف التسعينيات، وفي 1996، انضم لقوات "الصاعقة" المصرية، إلا أنه بعد أربعة سنوات فقط، وفي عام 2000، وقعت حادثة مثيرة كشفت عن انتماءاته المتطرفة.في عام 2000 كان متواجدًا في أحد المساجد، وأثناء تلاوة القرآن أخطأ القاريء، فما كان من "عشماوي"، إلا أنه وبخه بشدة، الأمر الذي لفت إليه أنظار القيادات وتم التحقيق معه ونقله إلى الأعمال الإدارية داخل الجيش.لم يرتدع عشماوي من هذا العقاب، بل استغل مكانه الجديد في نشر الأفكار المتشددة، وظل يحرض على الجيش، إلى أن أحيل محكمة عسكرية عام 2007، وفي عام 2011، انقطعت صلته نهائيا بالجيش، وتم فصله.بعد فصله من الجيش، كوَّن خلية إرهابية تضم مجموعة من التكفيريين بينهم 4 ضباط شرطة مفصولين من الخدمة، لعلاقتهم بـ"الإخوان" والجماعات التكفيرية، كما سافر إلى تركيا وسوريا لتلقي التدريبات حول تصنيع المتفجرات، وعاد ليمارس الإرهاب في مصر وأعلن إنتماءه لأيمن الظواهري قبل أن يتحالف مع كتائب أبو سليم وتكوين مجلس شورى مجاهدي درنة في عام 2015.وتورط عشماوي بالتخطيط والتدبير والتنفيذ للعديد من العمليات الإرهابية داخل مصر أبرزها:- محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، في العام 2013، لدى مرور موكبه في شارع مصطفى النحاس في منطقة مدينة نصر، ما أسفر الحادث عن إصابة 21 شخصا، بينهم 8 رجال شرطة.- اغتيال النائب العام، هشام بركات في 29 يونيو 2015 عن طريق سيارة مفخخة استهدفت موكبه خلال تحركه من منزله بمنطقة مصر الجديدة إلى مقر عمله بدار القضاء العالي في وسط القاهرة.- شارك في مذبحة كمين الفرافرة، في 19 يوليو 2014، وهي العملية التي استشهد فيها 22 مجندا مصريا.- شارك في مذبحة العريش الثالثة، في فبراير 2015، التي استهدفت الكتيبة 101، واستشهد بها 29 عنصرا من القوات المسلحة.- شارك في استهداف مديرية أمن الدقهلية، عام 2013، ما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين.- شارك في الهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.وألقت قوات الجيش الليبي القبض على الإرهابي هشام عشماوي، في 8 أكتوبر من العام الماضي، خلال عملية أمنية لها بمدينة درنة الليبية، وتم تسليمه إلى مصر اليوم.