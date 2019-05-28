"تويتر" يغلق آلاف الحسابات الوهمية القطرية

قامت منصة "تويتر"، بإغلاق آلاف الحسابات القطرية التي تعمل بشكل آلي، والتي وصلت إلى 8 آلاف حساب.

وصعّدت حسابات قطرية من حدة انتقادها لـ "تويتر"، إثر هذا الإجراء الذي اتخذته المنصة بعدما تبيّن أنها تعمل ضمن لجان إلكترونية منظمة.

فيما هددت حسابات تحمل أسماء قطرية بـ "المقاطعة" كورقة ضغط على "تويتر".

من جانبه، قال الخبير التقني عبدالله علي، إن إغلاق عدد كبير من الحسابات الوهمية القطرية إلى حملة "تويتر" للقضاء على الحملات الموجهة التي عادة ما تستخدم "بوتات الإنترنت".

وأشار إلى خلايا عزمي بدأت بالتساقط منذ أن أزيح ستار (المواربة) خلف الأسماء المستعارة، بيد أن إغلاق تويتر لعدد كبير منهم كان بمثابة ضربة موجعة.