ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"تويتر" يغلق آلاف الحسابات الوهمية القطرية

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:49 م
تويتر يغلق آلاف الحسابات الوهمية القطرية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

قامت منصة "تويتر"، بإغلاق آلاف الحسابات القطرية التي تعمل بشكل آلي، والتي وصلت إلى 8 آلاف حساب.

وصعّدت حسابات قطرية من حدة انتقادها لـ "تويتر"، إثر هذا الإجراء الذي اتخذته المنصة بعدما تبيّن أنها تعمل ضمن لجان إلكترونية منظمة.
فيما هددت حسابات تحمل أسماء قطرية بـ "المقاطعة" كورقة ضغط على "تويتر".

من جانبه، قال الخبير التقني عبدالله علي، إن إغلاق عدد كبير من الحسابات الوهمية القطرية إلى حملة "تويتر" للقضاء على الحملات الموجهة التي عادة ما تستخدم "بوتات الإنترنت".

وأشار إلى خلايا عزمي بدأت بالتساقط منذ أن أزيح ستار (المواربة) خلف الأسماء المستعارة، بيد أن إغلاق تويتر لعدد كبير منهم كان بمثابة ضربة موجعة. 

Advertisements
المزيد عن: غلق تويتر الوهمية القطرية الحسابات آلاف
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
البرتغال
0
x
18:00
2
الأرجنتين
السعودية
3
x
20:30
4
مالي