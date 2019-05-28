اللجنة الاقتصادية اليمنية: ممارسات الانقلابيين تجر الاقتصاد للانهيار الكلي
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:42 م
وكالات
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أكدت اللجنة الاقتصادية اليمنية أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تصر على استغلال الوضع الاقتصادي والمالي لاحتياجات الناس في المناطق الخاضعة لها، والدخول في المضاربة على العملة في السوق والتسبب في إعادة حالة انهيار قيمة العملة المحلية.
وأهابت اللجنة بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع وكالاتها تحمّل مسؤوليتها في إلزام مليشيا الحوثي الانقلابية بإيقاف الاستغلال السياسي للمعاناة الإنسانية التي تسببت فيها، عن طريق إحداث حالات انهيار بقيمة العملة والوطنية وتحميلها مسؤولية ذلك.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، اليوم الثلاثاء، عن اللجنة قولها: إن المليشيا الانقلابية تصر على جر الاقتصاد الوطني إلى مرحلة الانهيار الكلي، والضغط على جميع المؤسسات المالية والجمعيات المهنية المختصة بقوة السلاح وتحت التهديد الأمني، لتبرير أعمالها وخدمة مصالحها، وتوظيف انهيار قيمة العملة لتنفيذ مخططها الأساسي المتمثل في المتاجرة والمزايدة السياسية بمعاناة المواطنين أمام المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، وتحميل الحكومة وتحالف دعم الشرعية في اليمن مسؤولية تداعي الوضع الإنساني المترتب عن ذلك.
وأهابت اللجنة بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع وكالاتها تحمّل مسؤوليتها في إلزام مليشيا الحوثي الانقلابية بإيقاف الاستغلال السياسي للمعاناة الإنسانية التي تسببت فيها، عن طريق إحداث حالات انهيار بقيمة العملة والوطنية وتحميلها مسؤولية ذلك.
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