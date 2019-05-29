نشرة أخبار منتصف الليل.. حفتر يلتقي رئيس المخابرات العامة المصرية خلال زيارة إلى طرابلس

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ حفتر يلتقي رئيس المخابرات العامة المصرية خلال زيارة إلى طرابلس، وإطلاق أول خدمة جديدة لتوصيل منتجات "الكشك" إليكترونيًا في مصر.

إطلاق أول خدمة جديدة لتوصيل منتجات "الكشك" إليكترونيًا في مصر

قامت أحد الشركات الرائدة في تقديم خدمات طلب الطعام إلكترونيًا بإطلاق خدمة جديدة على التطبيق والموقع الإلكتروني، وهي خدمة طلب منتجات الكشك في أي وقت ومن أي مكان.

تأجيل محاكمة جمال اللبان في اتهامه بالكسب غير المشروع لـ 30 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل محاكمة جمال الدين اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا، لجلسة الخميس 30 مايو كطلب الدفاع لتقديم طلبات وحضور المحامى الأصيل.

حفتر يلتقي رئيس المخابرات العامة المصرية خلال زيارة إلى طرابلس

التقى اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى، خلال زيارته إلى دولة ليبيا.

مستشار الأمن القومي الأمريكي يصل إلى الإمارات

وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، مساء اليوم الثلاثاء، إلى الإمارات حيث من المقرر أن يبحث مع قيادتها مجموعة من القضايا الأمنية "المهمة".

رئيس الوزراء الجزائري يمثل بلاده في القمتين العربية والاسلامية

يرأس نور الدين بدوي، رئيس الوزراء الجزائري وفد بلاده في القمتين العربية والاسلامية اللتين تستضيفهما مكة المكرمة الخميس والجمعة المقبلين.