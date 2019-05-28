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رسالة جروس للاعبي الزمالك بشأن أزمة تأجيل مباريات الدوري

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:31 م
رسالة جروس للاعبي الزمالك بشأن أزمة تأجيل مباريات الدوري
جروس
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رامي بشاي
 
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بدأت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم بملعب النادي بجلسة بين كريستيان جروس واللاعبين في منتصف الملعب تحدث خلالها عن الفترة المقبلة واستعدادات الفريق لمباريات الدوري الممتاز.

 

وطالب جروس اللاعبين، بضرورة التركيز في لقاء الإنتاج وعدم شغل أنفسهم بالحديث عن تأجيل أي مباريات في الدوري وأنهم يجب أن يكونوا مستعدين للعب في أي ظروف.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز الخميس المقبل.

 

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