كيف تعاقب طفلك دون إيذاء ؟ مصطفى حسني يجب (فيديو)





وأضاف "حسني"، في برنامجه "رحلة حياة"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أن السنة النبوية والعلم أوضح كيفية عقاب الأطفال دون أذية لهم، لافتًا إلى أن هناك سياسة العقاب المثمر على الطفل.

تحدث الداعية الإسلامي مصطفى حسني، عن قسوة الآباء والأمهات على الأبناء في حالة ارتكابهم اخطأ، مشيرًا إلى أنها قد تتسبب في عقد نفسية للطفل قد تؤدي لحدوث مشكلات أكبر له في المستقبل.وأشار إلى أن العقاب لابد أن يكون قائم على التعليم وليس الانتقام، موضحًا أنه لابد من توافر 4 شروط لسياسة العقاب المثمر وهم: يكون مرتبط بالغلطة، وبه احترام للطفل حتى لا تفسد النفسية، وعقاب معقول وطبيعي لا يتحمل الطفل فوق قدراته، وأن يساعد الطفل على اكتساب شىء جديد.