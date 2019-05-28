نجم النصر يقترب من الانتقال إلى الدوري التركي

أشارت تقارير صحفية إلى اقتراب أحد أبرز نجوم نادي النصر، في الموسم الرياضي المنتهي 2018-2019 من الانضمام إلى الدوري التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت شبكة "Transfermerkez"، إن نادي سيفاس سبور التركي، قدم عرضًا رسميًا إلى البرازيلي برونو أوفيني، قلب دفاع النصر، لضمه إلى صفوف الفريق، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت الشبكة، أن برونو رحب مبدئيًا بالانتقال إلى سيفاس سبور، في حال عدم تجديد عقده الذي ينتهي الشهر المقبل، مع فريق النصر.

وساهم برونو في تتويج النصر بالدوري السعودي، خاصة بعد أن سجل هدف فريقه القاتل، في مرمى الهلال، ضمن منافسات الجولة 25. 2018-2019، من الانضمام إلى الدوري التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الجدير بالذكر أن نادي النصر، كان قد قدم مستوى رائع في الموسم المنتهي، توّجه بالحصول على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتأهل إلى دور الـ16 من أبطال آسيا.