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إكرامي يكتفي بالتدريبات التأهيلية بمران الأهلي

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 10:08 م
إكرامي يكتفي بالتدريبات التأهيلية بمران الأهلي
شريف اكرامي
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محمد الصو
 
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غاب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تدريبات فريقه المقام حاليا على مللعب التتش بالجزيرة.

 

واكتفى إكرامي، بأداء تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيم بالتتش، تحت قيادة عبدالدايم حسين، للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

 

وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، عقب تأجيل مواجهته أمام المقاولون العرب، بالدوري العام.

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