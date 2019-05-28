إبراهيم عيسى: "أبو لهب" رغم جاهليته وكفره إلا أنه كان شديد الوسامة (فيديو)

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قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الكفار لم تكن حواجبهم ثقيلة، ومنخارهم كبيرة، وصوتهم غليظ، كما تصورهم المسلسلات الدينية.



وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "صحصح وصحح"، المذاع على اذاعة "نجوم أف أم"، مساء الثلاثاء، أن "أبو لهب" رغم كل جاهليته وشركه وكفره، إلا أن وصف "أبو لهب" أطلق عليه لشدة واسمته وجمال وجهه، معقبًا: "أبو لهب نفسه واحد من الذين فرحوا بمولود الرسول صلى الله عليه وسلم، وأطلق سراح الجارية التي أخبرته بمولد النبي".



ولفت إلى أن "أبو لهب" رغم وجود سورة في القرآن تعلن بشكل كامل شركه وكفره بالله عز وجل، الا أن لديه 3 من أولاده من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم.

