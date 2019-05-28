مؤسس "هواوي": الشركة سوف تبقى على قيد الحياة وقادرة على النمو رغم التحديات

في مقابلة تلفزيونية أجريت مع مؤسس شركة هواوي والمدير التنفيذي لها "Ren Zhengfei" وهو شخصية أسطورية في بلده الأصلي بفضل الطريقة التي بنى بها هواوي من نقطة الصفر إلى قوة عالمية.





قال بكل ثقة "أن تكون قادرًا على النمو رغم كل التحديات هو ما يعكس مدى روعتنا"، ونوه إلي إيمان الشركة القوي بأن تكنولوجيا هواوي ستربح اليوم.





وتابع رين مفاخرا: "تحقق هواوي اليوم مبيعات أكثر من أساطير الإنترنت (Alibaba Group Holding Ltd) و( Tencent Holdings Ltd) مجتمعين".





جدير بالذكر أنه في عام 2018 تفوقت هواوي على Apple في مبيعات الهواتف الذكية وهو انتصار صمم أوراق اعتماده تكنولوجيا هواوي المتميزة و بناءا على تقرير الشركة لعام 2018 أن رين مؤسس الشركة و رئيسها التنفيذي يمتلك حصة بنسبة 1.14٪ ، مما يمنحه ما قيمته ملياري دولار ، وفقًا لمؤشر بلومبرج بليونيير.









وإسترسل رين، تأسست هواوي عام 1987 بمبلغ 21000 يوان أي ما يعادل 3000 دولار





مؤكدًا أن هواوي ستفعل كل ما يلزم للبقاء على قيد الحياة متجاهلة الضوضاء أثناء القيام بأعمالها و ستقدم أفضل ما يمكن.