غدًا.. هبة عبدالغني تنتهي من تصوير "لمس أكتاف" (صور)
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 08:38 م
الفجر الفني
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تنتهي الفنانة هبة عبد الغني غدا من تصوير مشاهدها الأخيرة خلال السياق الدرامي لمسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال , والذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشة قناة CBC.
وتجسد هبة شخصية "نيفين" زوجة "أشرف" الشخصية التي يقدمها بطل المصارعة الرومانية كرم جابر خلال أحداث المسلسل والذي أصيب بالشلل جراء مباراة مع صديقة أدهم الشخصية التي يقدمها ياسر جلال.
وأعربت هبة عن سعادتها الغامرة بردود الافعال والإشادات التي تلقتها سواء من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وكذلك من الجمهور في الشارع، خاصة ان شخصية نيفين موجودة داخل كل بيت مصري.
يشار إلى أن مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، إيمان العاصي، حنات مطاع، وهبة عبد الغني، محمد عز،شريف الدسوقي، أحمد كشك، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.
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