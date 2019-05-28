الخطوط السعودية تكشف حقيقة إعاقة طائرتها في مطار "بورتسودان"

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية وصول طائرة السعودية من طراز A320 إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بعد مغادرتها مطار بورتسودان في رحلته رقم SV464.

وأوضحت السعودية في بيان صحفي، اليوم (الثلاثاء)، أن مغادرة الطائرة صادفت تواجد عدد من الأفراد في ساحة المطار، ودخولهم إلى الساحة بطريقة غير نظامية، محاولين إعاقة الحركة بالمطار، مما أدى إلى تأخر إقلاع الرحلة قرابة الساعتين.

وأكدت السعودية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على أهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة في جميع المطارات.