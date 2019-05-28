ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فولكس واجن لن تضع وضعية قيادة درفت في جولف R الجديدة

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 08:14 م
فولكس واجن لن تضع وضعية قيادة درفت في جولف R الجديدة
فولكس واجن
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
في حين أصبحت وضعية القيادة "درفت" موضة للسيارات الرياضية إلا أن فولكس واجن جولف R لن تحصل عليها.

أشهر السيارات الرياضية الصغيرة التي تأتي بوضعية قيادة درفت هي فورد فوكس RS، وسوف تحصل أيضًا مرسيدس AMG A45s على وضعية درفت الخاصة بها، ولكن تلك التقنية ليست لأجل فولكس واجن كما يصرح بذلك رئيس سيارات الأداء لدى الشركة Jost Capito فيقول “نشعر أن فورد فوكس RS تستعد للمتعة فوق كل شيء. وضع ‘درفت’ هو عبارة عن تقنية مجانية تأتي من أنظمة المحركات التي يستخدمونها. لكنها ليست لنا”.

من ناحية أخرى نفى الرئيس أن تحصل جولف على نظام توجيه بالعجلات الأربعة بالرغم من حصول منافسة جولف R، رينو ميجان RS عليه فيقول Capito “ببساطة، إنه ليس ضرورياً لسيارة بحجم جولف”.
Advertisements
المزيد عن: فولكس واجن عربيه عربية عربيات سياره سيارة سيارات درفت جولف R السيارات اخبار السيارات
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
البرتغال
-
x
18:00
-
الأرجنتين
السعودية
-
x
20:30
-
مالي