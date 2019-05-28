فولكس واجن لن تضع وضعية قيادة درفت في جولف R الجديدة

في حين أصبحت وضعية القيادة "درفت" موضة للسيارات الرياضية إلا أن فولكس واجن جولف R لن تحصل عليها.





أشهر السيارات الرياضية الصغيرة التي تأتي بوضعية قيادة درفت هي فورد فوكس RS، وسوف تحصل أيضًا مرسيدس AMG A45s على وضعية درفت الخاصة بها، ولكن تلك التقنية ليست لأجل فولكس واجن كما يصرح بذلك رئيس سيارات الأداء لدى الشركة Jost Capito فيقول “نشعر أن فورد فوكس RS تستعد للمتعة فوق كل شيء. وضع ‘درفت’ هو عبارة عن تقنية مجانية تأتي من أنظمة المحركات التي يستخدمونها. لكنها ليست لنا”.



