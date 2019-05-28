افتراضي تعرف على قدرات الجمل المذهلة .. معلومات شيقة

هل تعلم أن للجمل قدرة عجيبة على تحمل المعيشة في الصحراء، حيث ارتفاع درجة الحرارة وقلة الماء والغذاء؟ فعين الجمل مزودة بصفين من الرموش الطويلة للوقاية من الحصى والرمال المتطايرة.





وعنده السنام الذي يخزن الدهون، حيث يقوم بحرقها خلال فترة الحرمان من الطعام، وتتحول الدهون إلى طاقة تمده باحتياجاته.





وخُف الجمل مخزن للماء، حيث تعمل أنسجة الخف على حفظ الماء في صورة سلاسل تلتف كالجديلة، وعند الحاجة إلى الماء يقوم الدم بامتصاص الماء من الخف.





والجمل له القدرة على شرب ماء البحر، حيث إن الكُلى عنده تخلصه من الأملاح الزائدة!



