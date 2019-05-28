بث مباشر.. مشاهدة برنامج رامز في الشلال MBC مصر YouTube الحلقة 22
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 06:10 م
الفجر الفني
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نقدم لكم بث مباشر لبرنامج رامز في الشلال، وذلك في الحلقة 23 المقرر عرضها بعد دقائق.
يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقوموا بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية.
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