"القحطاني" مديراً عاماً للتعليم في جدة
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 05:57 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قرارا بتكليف يحيى بن سعيد القحطاني مديراً عاماً للتعليم بمحافظة جدة، وذلك بناءً على توصية اللجنة العليا لاختيار مديري التعليم ومساعديهم ولمدة عام.
وكان وزير التعليم قد أصدر، أمس، عدداً من القرارات القاضية بتكليف ونقل وتمديد عمل عددٍ من مديري التعليم في المناطق والمحافظات، وذلك بناءً على ما أوصت به اللجنة العليا لاختيار مديري التعليم ومساعديهم.
وقدم القحطاني الشكر الجزيل لوزير التعليم على ثقته بتكليفه مديراً عاماً للتعليم بمحافظة جدة، كما قدم شكره لنائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي، سائلاً الله العون والتوفيق لخدمة الوطن.
وكان وزير التعليم قد أصدر، أمس، عدداً من القرارات القاضية بتكليف ونقل وتمديد عمل عددٍ من مديري التعليم في المناطق والمحافظات، وذلك بناءً على ما أوصت به اللجنة العليا لاختيار مديري التعليم ومساعديهم.
Advertisements
- "الشنيبر" مستشاراً بمكتب مدير عام تعليم الرياض
- "عسيري" رئيسًا للجنة النظر بمخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمكة
- "عسيري" نائباً للمشرف على الإدارة العامة للخدمات الصحية للحج والعمرة
- "الراشد" وكيلاً لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
- وزير التعليم يصدر قرارات بتمديد ونقل وتكليف عدد من مديري التعليم
- وزارة التعليم تغيب العنصر النسائي من إدارة فروعها
- وزير التعليم يصدر قراراتٍ بتمديد ونقل وتكليف عددٍ من مديري التعليم