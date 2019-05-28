شوقي علام: الدين أمانة في أعناقنا.. ولا تسألوا إلا المتخصصين
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 05:51 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن اللجوء إلى المتخصصين في العلوم الشرعية هو جوهر تجديد الخطاب الديني.
وأوضح "علام"، خلال برنامج "الله أكرم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الثلاثاء، أننا في حاجة إلى بناء ثقافة اللجوء إلى االمؤسسات الدينية، ويكون لدينا ثقافة سؤال المتخصصين، مضيفًا أن الدين أمانة في أعناقنا، ومسئولية كبيرة، ولا يجب أن نسأل في الدين إلا المتخصصين، حيث أن غير المتخصصين في الدين يبعدون الإنسان عن جوهر الدين.
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