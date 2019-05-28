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تأجيل النطق بالحكم على 3 متهمين في مصرع تلميذ ببالوعة مدرسة بالغربية

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 05:45 م
تأجيل النطق بالحكم على 3 متهمين في مصرع تلميذ ببالوعة مدرسة بالغربية
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أيمن يحيي
 
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قررت اليوم، محكمة جنح مستأنف كفر الزيات بمحافظة الغربية، تأجيل النطق بالحكم على 3 مسؤولين في مدرسة بنوفر الابتدائية للتعليم الأساسي التابعة لإدارة كفر الزيات، في واقعة مصرع تلميذ داخل بالوعة المدرسة الشهر الماضي، إلى غدا الأربعاء، للنطق بالحكم.

وشهدت الجلسة قبل الماضية، تقديم أسرة الطفل تصالح مع المتهمين الـ 3 وتقديم ما يثبت ذلك إلى هيئة المحكمة، والتى قررت مع أول جلسة استئناف على الحكم بتأجيل القضية إلى 22 مايو الجاري للنطق بالحكم.


وكانت محكمة جنح كفر الزيات، قررت في ابريل الماضي، حبس مدير المدرسة "إبراهيم. ا." سنتين وكفالة 10 آلاف جنيها، ومدرس مادة التربية الرياضية بالمدرسة "محمد. ع"، حبس 6 سنوات و10 آلاف جنيها كفالة، بينما قررت حبس "محمد. ح" وكيل المدرسة سنتين وكفالة 20 ألف جنيها، وبراءة " الدسوقي" المشرف العام، غير أن المتهمين تقدموا باستئناف على الحكم الصادر ضدهم.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية،  إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بسقوط الطفل محمد عمرو بهنسي، تلميذ بالصف الأول الابتدائي، داخل بالوعة صرف في مدرسة قرية بنوفر الابتدائية، ووفاته داخلها، وتم استدعاء المتهمين ووجهت لهم نيابة كفر الزيات برئاسة إسلام عبد السميع، تهمة الإهمال في مباشرة أعمالهم وعدم توفير إجراءات الأمن والسلامة والإشراف على التلاميذ داخل المدرسة ما تسبب في مصرع الطفل بعد سقوطه في بالوعة الصرف الصحي بالمدرسة، وذلك خلال حصة التربية الرياضية، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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