تأجيل النطق بالحكم على 3 متهمين في مصرع تلميذ ببالوعة مدرسة بالغربية





قررت اليوم، محكمة جنح مستأنف كفر الزيات بمحافظة الغربية، تأجيل النطق بالحكم على 3 مسؤولين في مدرسة بنوفر الابتدائية للتعليم الأساسي التابعة لإدارة كفر الزيات، في واقعة مصرع تلميذ داخل بالوعة المدرسة الشهر الماضي، إلى غدا الأربعاء، للنطق بالحكم.





وشهدت الجلسة قبل الماضية، تقديم أسرة الطفل تصالح مع المتهمين الـ 3 وتقديم ما يثبت ذلك إلى هيئة المحكمة، والتى قررت مع أول جلسة استئناف على الحكم بتأجيل القضية إلى 22 مايو الجاري للنطق بالحكم.









وكانت محكمة جنح كفر الزيات، قررت في ابريل الماضي، حبس مدير المدرسة "إبراهيم. ا." سنتين وكفالة 10 آلاف جنيها، ومدرس مادة التربية الرياضية بالمدرسة "محمد. ع"، حبس 6 سنوات و10 آلاف جنيها كفالة، بينما قررت حبس "محمد. ح" وكيل المدرسة سنتين وكفالة 20 ألف جنيها، وبراءة " الدسوقي" المشرف العام، غير أن المتهمين تقدموا باستئناف على الحكم الصادر ضدهم.



