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نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 05:41 م
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم
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اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018-2019 بنسبة نجاح بلغت 82 % حيث تقدم لأداء الامتحان هذا العام (153126) طالب وطالبة نجح منهم (149932). 

وكما هنأ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأوائل وأثني المحافظ علي نجاحهم وأن الطلبة المتفوقين واجهة مشرفة للمجتمع ونموذج يحتذي به.

ويمكن للطلاب متابعة ظهور النتيجة فور إعلانها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة وموقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وذلك بإدخال رقم الجلوس والحصول على بيان درجات من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا


نتيجة الشهادة الاعدادية 

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة شمال سيناء– ظهرت
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة كفر الشيخ– ظهرت
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة مرسى مطروح– ظهرت
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة البحيرة– لم تظهر بعد
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة جنوب سيناء– ظهرت
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية  محافظة قنا– لم تظهر بعد

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية  محافظة القاهرة–ظهرت
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة الاسكندرية– ظهرت
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة المنوفية– لم تظهر بعد
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية  محافظة الشرقية– الخميس
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة الجيزة– ظهرت
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة أسوان– أعتمدت
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة أسيوط– آخر الأسبوع
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة الإسماعيلية– لم تظهر بعد
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية  محافظة الأقصر– لم تظهر بعد
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة البحر الأحمر– لم تظهر بعد
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة الدقهلية–الخميس 30-5-2019
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة السويس– اقتربت
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة الغربية– لم تظهر بعد
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة الفيوم– لم تظهر بعد
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة القليوبية – السبت 1-6-2019
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية  محافظة المنيا– لم تظهر بعد
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة الوادي الجديد-لم تظهر بعد
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة بني سويف– لم تظهر بعد
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة بورسعيد– لم تظهر بعد
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة دمياط– لم تظهر بعد
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة سوهاج–لم تظهر بعد

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المزيد عن: نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اللواء خالد عبد العال الاي
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