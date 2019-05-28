ميناء دمياط يصدر 15 ألف طن من الرمل

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة .





ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .





كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1289 طن قمح .





في حين غادر عدد 827 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 42617 من البضائع العامة منها عدد 72 سيارة نقل محملة بـ 3527 طن قمح .





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 172187، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 66426 طنا .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 14967 طن رمل و 9200 طن يوريا و 4700 طن فوسفات و 71 طن ملح و 2173 طن اسمنت و 7200 طن علف بنجر .





كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 457 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 204 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1052 حاوية مكافئة .





بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1666 طن حديد و 7000 طن كسب صويا و 1593 طن خشب و 13242 طن ذرة و 4500 طن قمح و 508 طن زيت .