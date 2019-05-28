مسلسل حكايتي لـ ياسمين صبري يتصدر مؤشرات البحث على جوجل
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:23 م
الفجر الفني
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تصدر مسلسل حكايتي للفنانة ياسمين صبري، مؤشرات البحث على محرك البحث العالمي جوجل، بعد عرض الحلقة الثانية والعشرين منه مساء أمس.
مسلسل حكايتى يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.
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