مصرع سائقين وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم مروع بالبحيرة (صور)
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:04 م
إسلام أمين
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لقي سائقين مصرعهما بينما أصيب 5 أشخاص آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اثر حادث تصادم بالطريق الصحراوي بين سيارة ميكروباص وأخري نقل بوادي النطرون.
تلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة وادي النطرون بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري نقل محملة بالبويات، وأسفر الحادث عن مصرع كل من "مصطفى أيوب" سائق الميكروباص، و"أرجوبة المنصورى" ومقيمين بقرية سيدى محمد، وإصابة 5 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.
تلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة وادي النطرون بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري نقل محملة بالبويات، وأسفر الحادث عن مصرع كل من "مصطفى أيوب" سائق الميكروباص، و"أرجوبة المنصورى" ومقيمين بقرية سيدى محمد، وإصابة 5 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.
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