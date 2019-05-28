24 أكتوبر.. قمة "روسيا – إفريقيا" برئاسة السيسي وبوتين





تستضيف مدينة سوتشي، يوم 24 أكتوبر، قمة روسيا - إفريقيا تحت الرئاسة المشتركة لكل من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى، رئيس الاتحاد الإفريقى، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، فى حدث يُعد الأول على مثل هذا المستوى فى تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية، حيث سيجمع قادة جميع دول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى رؤساء كبرى التجمُعات والمنظمات الإقليمية الفرعية.









وسوف تركز القمة على حالة وآفاق علاقات روسيا مع الدول الإفريقية، وتنمية التعاون السياسى والاقتصادى والفنى والثقافى، كما سيتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المطروحة على الأجندة الدولية، بما فى ذلك الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمى، ومن المتوقع أن يتبنى الاجتماع إعلاناً سياسياً حول المجالات الرئيسية للتعاون الروسى الإفريقى.









هذا، وسيفتتح رئيسا مصر وروسيا، يوم 23 أكتوبر، منتدى اقتصادى، يُعقد فى إطار الفعاليات رفيعة المستوى بمشاركة المسؤولين الروس والأفارقة وممثلى كبرى الشركات، وسيسفر المنتدى عن التوقيع على حزمة هامة من الاتفاقيات فى المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.



