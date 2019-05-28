ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هجوم ناري من أحمد موسى على اتحاد الكرة بسبب الدوري

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:11 ص
هجوم ناري من أحمد موسى على اتحاد الكرة بسبب الدوري
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما عنيفا على إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لمسابقة الدوري الممتاز قائلًا: "ما يحدث لم نراه إلا في مصر، والاتحاد يجب أن يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، ولا يجامل أي طرف".

 

وأضاف موسى خلال حلقة أمس الاثنين من برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الإحساس إن الاتحاد بيجامل وأنا أربأ بالمهندس هاني أبوريدة أنه يجامل حد، وفيه جدول تم الاتفاق عليه".

 

وأكد موسى أنه يجب أن يتخذ الاتحاد القرار الذي يصب في مصلحة المنتخب"، معلقاً: "الأهلي يشعر أنه يتعرض لضغوط، وأن هناك ترتيب للمباريات بشكل يضر مصلحته، وهو ما ترفضه القلعة الحمراء وجمهورها".

 

وتابع: "الاتحاد يجب أن يتخذ القرارات الصحيحة بدون يد مرتعشة، بلاش مجاملات"، مطالبا بإقامة جميع مباريات الجولة الأخيرة بالدوري في توقيت واحد.

Advertisements
المزيد عن: مسابقة الدوري كورة رياضة أخبار الرياضة أحمد موسى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
البرتغال
-
x
18:00
-
الأرجنتين
السعودية
-
x
20:30
-
مالي