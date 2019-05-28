طريقة عمل بيتي فور العيد

أسهل طريقة لعمل البيتي فور في المنزل ودون وقت أو مجهود.





المكونات

كيلو دقيق

400 جرام زبدة

200 جرام سمنة

300 جرام سكر ناعم

2 بيض

ملعقة صغيرة لبن بودرة

رشة فانيلا

كاكاو "حسب الرغبة"

شوكولاتة خام

فورمسيل "للتزيين"





الخطوات

تمزج المكونات سويا.

يوزع القليل من الدقيق على اللوح الخشبي، ثم يفرد فوقها العجين بالنشابة.

بقطاعه صغيرة تقطع العجين، ثم ترص في قالب فرن مفروش بورق الزبدة.

يدخل القالب الفرن على درجة حرارة 100 درجة لمدة 15 دقيقه.

تذاب الشوكولاتة في حمام بخار، ويتم لصق كل زوجين من البيتي فور ببعضهما بواسطة المربى.