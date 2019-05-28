23 رمضان.. تعرف على أفضل دعاء في ليلة القدر

كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: (تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان).. ويقول الله تعالى في سورة غافر (آية 60 ): {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ...}، ومن أفضل دعاء في ليلة القدر ما يلي:





وخير ما ندعو به المولى – عز وجل – في هذه الليلة المباركة هو دعاء النبي - صلوات الله عليه وسلم - الوارد في حديثه الوارد عن السيدة عائشة - رضي الله عنها - قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي: (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)- الترمذي.





وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى كيفية الدعاء إلى الله في كل وقت وحين.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة عليك بالجوامع والكوامل، قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إني أسألك مما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته لي رشدا.