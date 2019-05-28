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طارق الشناوي يكشف تفاصيل ظهوره في برنامح "رامز في الشلال" (فيديو)

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 06:01 ص
طارق الشناوي يكشف تفاصيل ظهوره في برنامح رامز في الشلال (فيديو)
الناقد الفني طارق الشناوي
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نعيم يوسف
 
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كشف الناقد الفني طارق الشناوي، عن تفاصيل ظهوره في برنامج "رامز في الشلال"، موضحا أنهم كانوا من الذكاء أن يجعلوا شخص صديق له هو من تحدث له وقال له إن أحد برامج المسابقات يريد ظهوره معهم في الإمارات.

وأضاف "الشناوي"، في لقاء مع برنامج "حروب الجر"، المذاع على إذاعة "نجوم إف إم"، ويقدمه يوسف الحسيني، أن رقم هاتف من الإمارات اتصل به وقال له التفاصيل وأن التصوير سوف يتم في جزيرة "بالي"، الأمر الذي جعله يشك ولكنهم كانت لديهم إجابات على أسئلته بأن الشركة لها استثمارات في هذه الجزيرة.


وأشار إلى أنه عندما ذهب إلى هناك زاد شكه بأن الأمر عبارة عن مقلب، لافتا إلى أنه قرر ألا يعطيهم ما يرغبون من إظهار مشاعر الخوف من الغوريلا أو الألفاظ البذيئة، معقبا: "مقولتش ولا تيت".

وأوضح أنه علق بجذع شجرة، اضطروا أن يكسروا هذا الجذع، ولم يتم استكمال الحلقة وتظهر الغوريلا.
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