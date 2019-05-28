تركي آل الشيخ لـ"أمير مرتضى": شكرا يا محترم

وجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز، الشكر إلى أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك.

وكان أمير مرتضى أثنى على معالي المستشار تركي آل الشيخ، خلال حديثه في برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور، مؤكدا أنه ذكي واستطاع أن يقوم بتكوين فريق قوي نافس على لقب الدوري هذا الموسم.

ونشر تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لحديث أمير مرتضى، وعلق عليه قائلا: "شكرا يا محترم".



