عماد السيد يتخلى عن دوره في مران الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والذين لم يشاركوا في لقاء نهضة بركان المغربي أمس بنهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية فقرة تكتيكية تحت إشراف جروس المدير الفني.

وشارك في هذه التقسيمة عماد السيد حارس مرمى الزمالك كلاعب للحفاظ على لياقته البدنية والفنية، وذلك علي الرغم من عدم تعافيه حتي الآن من الإصابة التي يعاني منها بيده.

وتوج الزمالك أمس بكأس الكونفيدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء.