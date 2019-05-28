عالم أزهري: "المرأة أعلى صلاة تاخد عليها أجر من المنزل" (فيديو)







وتابع العالم الأزهري، أن الاعتكاف له شروط، ومنها أنه إذا دخل الشخص المسجد لا يخرج إلا للضرورة، والمرأة تعكتف في المنزل. وتابع العالم الأزهري، أن الاعتكاف له شروط، ومنها أنه إذا دخل الشخص المسجد لا يخرج إلا للضرورة، والمرأة تعكتف في المنزل.



وأضاف: "الست أعلى صلاة تاخد عليها أجر الصلاة في البيت، وأعلى مكان تاخد فيه الدرجة أوضة نومها.. تفرش مصلية في مكان كدة وتصلي".



ولفت إلى أنه ليس كل المساجد تصلح للاعتكاف، ووزارة الأوقاف تخصص مساجد معينة لذلك.

قال الشيخ إبراهيم رضا، العالم الأزهري، إن العشر الأواخر من رمضان هي الفرصة الأخيرة لتحقيق التقوى.وأضاف "رضا"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن النبي اعتكف في العشر الأواخر من رمضان، في المسجد، والاعتكاف سنة ويعني المكوث في المسجد.