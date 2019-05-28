الصفقة تمت بالفعل.. كافاني في مدريد الموسم المقبل

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى اقتراب الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان من تمثيل أتلتيكو مدريد في الموسم الجديد.

وأوضحت إذاعة "الكادينا سير" الإسبانية، أن نادي أتليتكو مدريد بالفعل قد اتفق مع كافاني للانضمام لهم في هذا الصيف وجهز له قميص رقم 9.

وأكدت الإذاعة الإسبانية إلى ضرورة رحيل المهاجم الإسباني دييجو كوستا حال قدوم كافاني والذي لن يرضى بأن يجلس على دكة البدلاء كما أن مستواه أعلى من كوستا.

وكان كافاني، قد انتقل لصفوف باريس سان جيرمان في صيف 2013 قادماً من نابولي ويعد هو الهداف التاريخي للنادي ومن العناصر الأساسية.