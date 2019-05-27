الرئيس الإماراتي يتلقى دعوة الملك سلمان لحضور القمة الخليجية

تلقى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الإثنين، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتضمن دعوة حضور قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطارئة التي ستعقد في مكة المكرمة.

تسلم الدعوة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، خلال استقبال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في قصر البطين.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والزياني التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله تعالى أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة والسلام.

وبحث الجانبان عددا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، والمستجدات على الساحة الخليجية وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.