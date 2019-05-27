ماي تدعو الى تعجيل الخروج عقب خسارة انتخابات أوروبا

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن هزيمة حزبها المحافظ في انتخابات الاتحاد الأوروبي يدل على ضرورة أن يقر البرلمان اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).





وجاء المحافظون بزعامة ماي في المرتبة الخامسة، في هزيمة مهينة، بحصولهم على أقل من 10 بالمائة من الأصوات.





وحلّ حزب (بريكست)، الذي يدعم مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، في المرتبة الأولى.





قالت ماي - التي تتنحى عن زعامة المحافظين في يونيو/حزيران - إنها كانت "ليلة مخيبة للآمال للغاية" للحزب.





وأضافت أن النتيجة "تُظهر أهمية إيجاد اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وآمل مخلصة أن يكون التركيز على البرلمان".





تعزز النتيجة أولئك الذين يريدون أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون اتفاق على شروط المغادرة والعلاقات المستقبلية.





ويقول معظم الاقتصاديين إن هذا من شأنه أن يتسبب في اضطرابات اقتصادية ويُغرق بريطانيا في الركود.