تقارير.. ميسي يطالب برشلونة بضم هذا الثنائي

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الاثنين من العاصمة الاسبانية مدريد أن الارجنتيني ليونيل ميسي قائد البلوجرانا طلب من إدارة فريقه سرعة التعاقد مع أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد والمدافع ماتياس دي ليخت لاعب أياكس أمستردام الهولندي.





وتأتي طلبات ميسي بعد وضع ريال مدريد لأسماء كثيرة على طاولة المفاوضات من أجل ضمهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد خروج الملكي خالي الوفاض.





ولا يزال الريال يحلم بالحصول على خدمات نيمار نجم باريس سان جيرمان ولاعب برشلونة السابق ما جعل ميسي يطلب جريزمان ودي ليخت.



